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Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara 100'üncü yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun

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Giriş: 27.10.2023 20:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabında "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabında "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadelerini kullandı.

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