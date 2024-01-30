30 Ocak 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan vatandaşa "Engellendik edebiyatına kanmayın" uyarısı: Her belediye kamu kaynaklarından adil biçimde yararlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim beyannamesini genel merkez yerleşkesindeki yeni konferans salonunda açıkladı. Başkan Erdoğan yerel seçimler öncesi teşkilatlara talimat verirken "Gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız" ifadelerini kullandı. Algı belediyeciliğinden şehirleri kurtaracaklarını söyleyen Başkan Erdoğan "Engellendik edebiyatına kanmayın. Her belediye kamu kaynaklarından adil biçimde yararlandı" dedi. Diğer yandan Türkiye'ye karşı sinsi planların olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'nin düşmesini beklemeyen bir güruh var" ifadelerini kullandı.