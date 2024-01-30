Başkan Erdoğan'dan vatandaşa "Engellendik edebiyatına kanmayın" uyarısı: Her belediye kamu kaynaklarından adil biçimde yararlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim beyannamesini genel merkez yerleşkesindeki yeni konferans salonunda açıkladı. Başkan Erdoğan yerel seçimler öncesi teşkilatlara talimat verirken "Gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız" ifadelerini kullandı. Algı belediyeciliğinden şehirleri kurtaracaklarını söyleyen Başkan Erdoğan "Engellendik edebiyatına kanmayın. Her belediye kamu kaynaklarından adil biçimde yararlandı" dedi. Diğer yandan Türkiye'ye karşı sinsi planların olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'nin düşmesini beklemeyen bir güruh var" ifadelerini kullandı.

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