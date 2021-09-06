Başkan Erdoğan’dan Vali Yerlikaya’ya talimat: Hemen restorasyonu yapalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’na katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamaların ardından hatıra fotoğrafı çekilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile kısa bir süre okul ile ilgili konuştu ve ardında İstanbul Valisi Ali Yerlikayay’yı yanına çağırarak restorasyon talimatı verdi.

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