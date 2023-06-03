Başkan Erdoğan’dan “vaatleri hayata geçirin” talimatı! Meclis tatile girmeden işler bitecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesindeki vaatlerinin yerine getirilmesi için kurmaylarına talimat verdi. Başkan Erdoğan, Meclis’in tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar en düşük memur maaşı, evleneceklere faizsiz kredi ve ev hanımlarının erken emekli olması gibi konuların hızla çözülmesini istedi.

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