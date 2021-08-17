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Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.08.2021 15:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık." dedi. Erdoğan, "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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