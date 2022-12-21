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Başkan Erdoğan'dan uçakların personeli ve ailelerine teşekkür: Milletim adına tebrik ediyorum

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Giriş: 21.12.2022 11:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hava sahasının kapatılması nedeniyle kaldıkları Ukrayna'dan yurda dönen "Koca Yusuf"ların personeline hitap etti. Erdoğan, "Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, sizleri milletim adına tebrik ediyorum" dedi.
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