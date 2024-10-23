Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki saldırıya lanetleme: 4 şehidimiz var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi için gittiği Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ankara TUSAŞ'taki alçak terör saldırısına ilişkin "4 şehidimiz 14 yaralımı var, saldırıyı lanetliyorum dedi.

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