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Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki saldırıya lanetleme: 4 şehidimiz var

Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki saldırıya lanetleme: 4 şehidimiz var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 18:37
Güncelleme:23.10.2024 18:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi için gittiği Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ankara TUSAŞ'taki alçak terör saldırısına ilişkin "4 şehidimiz 14 yaralımı var, saldırıyı lanetliyorum dedi.
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