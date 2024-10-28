28 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki hain saldırıya net mesaj: Terör baronları siyaseti dizayn edemeyecek

Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki hain saldırıya net mesaj: Terör baronları siyaseti dizayn edemeyecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2024 18:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik hain saldırıya ilişkin, "Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendilerine yeni efendiler, uşaklığını yapacakları yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor" dedi. Enflasyonda düşüş eğiliminin başladığını ifade eden Başkan Erdoğan, fahiş fiyat köpüğünün ortadan kalktığını belirtti.
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası net mesajlar
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesajlar
SİPER-1 Türk ordusunun hizmetinde!
SİPER-1 Türk ordusunun hizmetinde!
Gözler Kabine’de alınacak kararlarda
Gözler Kabine'de alınacak kararlarda
Harita üzerinde anlattı: Yıkıcı depremlerin...
Harita üzerinde anlattı: Yıkıcı depremlerin...
Burada 6 çocuğu katlettiler
Burada 6 çocuğu katlettiler
Gazeteci mi işgal ordusunun bir neferi mi?
Gazeteci mi işgal ordusunun bir neferi mi?
Suriye’nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Yenidoğan Çetesi hakim karşısına çıkıyor
“Yenidoğan Çetesi” hakim karşısına çıkıyor
Bin yıllık kardeşlik yaşayacak
"Bin yıllık kardeşlik yaşayacak"
A Haber saldırının yapıldığı noktada
A Haber saldırının yapıldığı noktada
Mehmet Uçum’dan Bahçeli yorumu
Mehmet Uçum’dan Bahçeli yorumu
Terörist Gülen öldü! FETÖ karıştı
Terörist Gülen öldü! FETÖ karıştı
Daha Fazla Video Göster