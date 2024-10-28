28 Ekim 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki hain saldırıya net mesaj: Terör baronları siyaseti dizayn edemeyecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik hain saldırıya ilişkin, "Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendilerine yeni efendiler, uşaklığını yapacakları yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor" dedi. Enflasyonda düşüş eğiliminin başladığını ifade eden Başkan Erdoğan, fahiş fiyat köpüğünün ortadan kalktığını belirtti.