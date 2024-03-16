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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 20:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan emekliler için Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2-5 Nisan'da hesaplara yatacağını duyurdu.
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