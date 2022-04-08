Başkan Erdoğan'dan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi avlusunda gerçekleştirilen 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, daha sonra Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılışını gerçekleştirecek. Pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş 800'e yakın eserin sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyor. Müze, selatin camilerinin ana kubbelerinin tavana yansıtıldığı bölüm, İslam medeniyetinin suya atfettiği mana ab-ı hayat enstalasyonu, müziğin iyileştiren gücünün anlatıldığı ses istasyonları, Kur'an-ı Kerimlerin yer aldığı bölümlerde kullanılan ultrasonik hoparlör teknolojisiyle dikkati çekiyor.

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