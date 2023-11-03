Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Gazze'de insanlık suçu işleniyor

Başkan Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Gazze’de insanlığa karşı suç işlenmekte" diyen Başkan Erdoğan, "Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşanıyor." ifadelerine yer verdi. Katil İsrail'e ve Batı'ya yüklenen Başkan Erdoğan, "Önceliğimiz ateşkesin süratle tesis edilmesidir." dedi. Türk devletlerine de dayanışma çağırısında bulunan Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu Türk Devletleri Teşkilatımıza da teşmil ederek önümüzdeki dönemi inşallah ‘Türk devri’ yapmak için omuz omuza çalışacağız.” mesajını verdi.

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