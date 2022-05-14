Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Medya Toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı’na bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, “Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir” dedi. Erdoğan, "Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.