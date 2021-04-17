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Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır." ifadelerini kullandı.