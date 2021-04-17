17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj

Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2021 11:20
Güncelleme:17.04.2021 11:20
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tüm Türkiye'de 65 yaş ve üzeri için kritik öneri: Aşı kartı verilsin
Tüm Türkiye'de 65 yaş ve üzeri için kritik öneri: Aşı kartı verilsin
Başkan Erdoğan Turgut Özal'ı andı
Başkan Erdoğan Turgut Özal'ı andı
81 ilde sokak kısıtlaması! Tedbirlere uyuluyor mu?
81 ilde sokak kısıtlaması! Tedbirlere uyuluyor mu?
Güvenlik güçleri hiçbirine göz açtırmadı!
Güvenlik güçleri hiçbirine göz açtırmadı!
Altun'dan 128 milyar dolar kayıp iftirasına yanıt
Altun'dan "128 milyar dolar kayıp" iftirasına yanıt
İsrail'den itiraf: Doğu Akdeniz'in en güçlü donanması Türkiye'de
İsrail'den itiraf: Doğu Akdeniz'in en güçlü donanması Türkiye'de
İBB'de bütçe var hizmet yok
İBB'de bütçe var hizmet yok
İşte 128 Milyar Dolar nerede? yalanının kaynağı
İşte "128 Milyar Dolar nerede?" yalanının kaynağı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'deki Kur'an kursu kararına tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'deki Kur'an kursu kararına tepki
Kritik tarih! Sert önlemler gelecek mi?
Kritik tarih! Sert önlemler gelecek mi?
Erdoğan polislerle iftar yaptı
Erdoğan polislerle iftar yaptı
Türkiye Kovid-19 aşı dozu 20 milyon sınırına dayandı
Türkiye Kovid-19 aşı dozu 20 milyon sınırına dayandı
Daha Fazla Video Göster