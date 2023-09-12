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Başkan Erdoğan'dan tüm partilere yeni anayasa çağrısı: Gelin oturalım konuşalım tartışalım

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Giriş: 12.09.2023 14:48
Başkan Erdoğan Ankara'da yeni anayasa sempozyumunda konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada tüm siyasi partilere yeni anayasa çalışmaları için görüşme teklif etti. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulup, sivil ve demokratik bir anlayışla yapılacak yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Erdoğan bunun için "Millete sözümüz var" ifadelerini kullandı.
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