08 Ocak 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan TTB'ye TURKOVAC tepkisi: Siz ne sahtekar, ne yalancısınız
Başklan Recep Tayyip Erdoğan, "Siz ne sahtekar, ne yalancısınız. Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok, yapana da hep taş koydunuz" dedi.