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Başkan Erdoğan'dan TTB'ye TURKOVAC tepkisi: Siz ne sahtekar, ne yalancısınız

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2022 17:05
Güncelleme:08.01.2022 17:20
Başklan Recep Tayyip Erdoğan, "Siz ne sahtekar, ne yalancısınız. Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok, yapana da hep taş koydunuz" dedi.
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