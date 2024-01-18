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Başkan Erdoğan'dan THY Yönetim Zirvesi'ne video mesaj

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 10:12
Başkan Erdoğan, THY Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Havacılık çıtamız giderek yükselmektedir." dedi. Erdoğan, THY'nin 16 milyar dolar hizmet ihracatı ile lider olduğunu söyledi.
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