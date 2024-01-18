Başkan Erdoğan'dan THY Yönetim Zirvesi'ne video mesaj

Başkan Erdoğan, THY Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Havacılık çıtamız giderek yükselmektedir." dedi. Erdoğan, THY'nin 16 milyar dolar hizmet ihracatı ile lider olduğunu söyledi.

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