Başkan Erdoğan’dan The Economist’e tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Batı medyasının skandal manşetlerine tepki gösterdi. Erdoğan, paylaşımında "Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

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