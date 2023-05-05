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Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki

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Giriş: 05.05.2023 09:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Batı medyasının skandal manşetlerine tepki gösterdi. Erdoğan, paylaşımında "Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.
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