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Başkan Erdoğan'dan teşekkür turu! İlk durakları Bayburt ve Gümüşhane

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Giriş: 08.07.2023 13:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyaret turuna başlıyor. Bu kapsamda en çok oy aldığı iki il olan Bayburt ve Gümüşhane'ye bugün teşekkür ziyareti yapacak Erdoğan'ın, önümüzdeki günlerde diğer illeri de ziyaret etmesi bekleniyor.
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