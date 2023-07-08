Başkan Erdoğan'dan teşekkür turu! Bayburt'ta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyaret turuna Bayburt'tan başladı. Başkan Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

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