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Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 23:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir. Birliğimizi yılanlara yedirmeyeceğiz. Emperyalist oyununun son halkasını da bozacağız' ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye mesajında kritik bir ifade kullanan Başkan Erdoğan 'Terör örgütü kendisini feshetmeli' dedi. Başkan Erdoğan’ın Diyarbakır’daki mesajlarında süreç nereye varılacak? Uzman isim Siyaset Bilimci Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
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