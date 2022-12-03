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Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede 'güvenlik şeridi' vurgusu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.12.2022 14:52
Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana katılan kişi sayısını açıklayarak 'Bu bir rekor' dedi. Erdoğan, terörle mücadele konusunda da önemli mesajlar verdi.
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