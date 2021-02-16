16 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Girdikleri inlerinde geberteceğiz

Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Girdikleri inlerinde geberteceğiz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2021 15:40
Güncelleme:16.02.2021 15:43
Son dakika haberine göre Partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "PKK'ya PKK diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz." dedi. "Ey Batı neredesiniz? Neden sustunuz? Sesiniz çıksa da çıkmasa da bu ülkede bu teröristlere fırsat vermeyeceğiz." diyen Başkan Erdoğan Batı'ya sert çıktı. Erdoğan, "Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz. Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYENLERİN FOYASI ORTAYA ÇIKTI
Bir kaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısı ile buruk. Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu hadise örgüt ve uzantıları ile merdiven altı işbirliğinde olan herkesin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.

GİRDİKLERİ İNLERİNDE GEBERTECEĞİZ
Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Şehitlerimiz var. Ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Son olarak 2 yüzbaşı ve bir başçavuş... Aileleri de hepimiz biliyoruz ki Allah yolunda, vatan yolunda onlar şehadete yürüdüler. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor. Bu gençler bu teröristlere bu toprakları mezar edecekler mezar...

EY BATI NEREDESİN? NEDEN SUSTUNUZ?
Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen bir kaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğunda yaygaralarından geçilmiyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

GARA SIKINTILI BÖLGEYDİ! GARA DÜŞTÜ, İŞ BİTTİ
Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde oraları onlara mezar ettik. İnlerine kadar giren bizin Mehmetçiğimiz, jandarmamız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buraları bunlara mezar olacak. Gara hadisesi milletimiz ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturmak fikrimizi pekiştirdik. Gara sıkıntılı bölgeydi, Gara düştü, iş bitti. Harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

BAKAN AKAR VE SOYLU'DAN CHP VE İYİ PARTİ'YE ZİYARET
Bugün Milli Savunma ve İçişleri Bakanım bir heyet olarak CHP Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler. Bu olaylarla ilgili bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti'yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakımızın bir kanadı. 'Zaten Meclis'te dinleyeceğiz, size inandık, gelmenize gerek yok' dedi, şu anda yola devam ediyoruz.

Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip onların başını inlerinde ezeceğiz. Güvenlik güçlerimizle onlara nefes aldırmayacağız. İnşallah önümüzdeki dönem bu doğrultuda milletimizle yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacaktır.

Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı programımız var. Yaşadığımız toprakları fethi ile gönül kazanma ile nasıl vatan haline getirdiğimizi bir kez daha hatırlayacağız. Mücadelesiz geçmiş tek bir günümüz bile yoktur.

Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülke bırakacağız. Yaptığımız hizmetlerden ülkemizin her karış toprağı istifade etmiştir.

Bakan Soylu bu rakamları ilk kez verdi: 6021 sivil katliam
Bakan Soylu bu rakamları ilk kez verdi: 6021 sivil katliam
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gara tepkisi
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gara tepkisi
Başkan Erdoğan: Girdikleri inlerinde geberteceğiz
Başkan Erdoğan: Girdikleri inlerinde geberteceğiz
Bakan Akar 'Gara' hakkında bu detayları ilk kez anlattı
Bakan Akar 'Gara' hakkında bu detayları ilk kez anlattı
HDP'li Sancar Gara katliamı hakkında Türkiye'yi suçladı
HDP'li Sancar Gara katliamı hakkında Türkiye'yi suçladı
MHP'li Bülbül'den A Haber'de ABD'ye tepki! Dost oldukları söylenemez
MHP'li Bülbül'den A Haber'de ABD'ye tepki! Dost oldukları söylenemez
PKK katliamını HDP neden kınamıyor?
PKK katliamını HDP neden kınamıyor?
Teröristbaşı Abdullah Öcalan 22 yıl önce Türkiye'ye getirildi!
Teröristbaşı Abdullah Öcalan 22 yıl önce Türkiye'ye getirildi!
13 şehidimizin anısına... Türkiye teröre karşı tek yürek oldu
13 şehidimizin anısına... Türkiye teröre karşı tek yürek oldu
Gara'da insanlık suçu işlenmiştir
"Gara'da insanlık suçu işlenmiştir"
Bakanlar Akar ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Bakanlar Akar ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
MHP'li Abdurrahman Başkan'dan A Haber'de Gara mesajı!
MHP'li Abdurrahman Başkan'dan A Haber'de Gara mesajı!
Daha Fazla Video Göster