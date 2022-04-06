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Başkan Erdoğan’dan telefon diplomasisi! Japonya, Macaristan ve Slovenya liderleriyle görüştü

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Giriş: 06.04.2022 09:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barışı sağlayabilmek adına başlattığı telefon diplomasisini sürdürüyor. Başkan Erdoğan son olarak Macaristan ve Japonya başbakanı ve Slovenya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Gündemde ateşkesin sağlanması ve insani koridor açılması vardı.
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