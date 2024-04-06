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Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu! İliç'te toprak altından çıkartılan maden işçisi, son yolculuğuna uğurlandı!

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Giriş: 06.04.2024 17:46
Son dakika haberi! Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın (33) cenazesi, Bakan Bayraktar'ın katılımıyla toprağa verildi. Bayraktar, gözü yaşlı aileyi Başkan Erdoğan ile de görüştürdü. Erdoğan, telefonla acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
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