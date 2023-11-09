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Başkan Erdoğan'dan Taşkent Kongre Merkezi’nde İslam dünyasına kritik çağrı: Müslümanlar birliğini güçlendirmeli

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Giriş: 09.11.2023 11:57
Özbekistan’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi’ne gelen Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'in günlerdir soykırım yaptığı Gazze'deki olanlar karşısında İslam dünyasına kritik bir çağrıda bulunan Başkan Erdoğan "Müslümanlar birliğini güçlendirmeli" vurgusu yaptı.
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