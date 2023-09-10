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Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar! A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 15:14
Güncelleme:10.09.2023 15:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Sıfır Atık projesinin G20'de önemli bir yer bulduğunu söyledi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafı da masada topladığına dikkat çekerken, tahıl krizinin çözümü konusuna da değindi. Erdoğan, mülteci krizi ile ilgili de konuştu. Başkan Erdoğan, "Yerinden edilenlerin ülkelerine dönüşü sağlanmalı. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi. Batı'da artan İslamofobi'ye de tepki gösteren Erdoğan, "Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynamaktadır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin açıkladığı Orta Vadeli Program'a uluslararası yatırımcılar tarafından ilgi gösterildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Uluslararası yatırım artacak." dedi. Avrupa Birliği ve Balkanlar Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Türkiye’nin uluslararası alanda etkinliğinin nüfuzunun arttığını görüyoruz G20 Zirvesi de bunu kanıtlayan son toplantı oldu." ifadelerini kullandı.
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