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Başkan Erdoğan'dan Taliban'la ilişkilerle ilgili değerlendirme: Ilımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz

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Giriş: 18.08.2021 21:29
Güncelleme:18.08.2021 21:29
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki son durumu ve Taliban'la ilişkilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Taliban'ın ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.'' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydi. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Taliban'ın ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değil, daha dikkatli. Temenni ediyorum ki, bundan sonra da aynı hassasiyet devam edecektir.

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