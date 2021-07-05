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Başkan Erdoğan'dan "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2021 15:38
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor' Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılıyoruz. Su hayattır diyerek yürüttüğümüz çalışmalarla kaynaklarımızdan azami derecede istifade etmeye çalışıyoruz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek için 'Su Kanunu' hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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