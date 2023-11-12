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Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ziyareti dönüşü önemli açıklamalar: Türkiye krizin çözümünde kilit ülke

A Haber
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Giriş: 12.11.2023 13:32
8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Gazze’de terör devleti İsrail’in soykırımına destek olan ve Orta Doğu’yu ateşe atan ABD, İngiltere ve Fransa’ya isim vermeden yüklenen Başkan Erdoğan, “Bölgemiz, on binlerce kilometre öteden gelerek burada güç devşirmek isteyen ülkelerden bir an önce kurtulmalı.” dedi. “Gazze bir defa Filistin halkının toprağıdır. Amerika'nın bunu kabullenmesi lazım." mesajını veren Başkan Erdoğan, “Eğer Gazze Filistin halkının değil, bu işgalci yerleşimcilerin, İsrail'in toprağıdır' diye bir yaklaşım Biden'da varsa, zaten anlaşmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail’in bebek katili bir ülke olduğunun altını kalın harflerle çizen Başkan Erdoğan, son Gazze saldırılarıyla İsrail’in uluslararası kamuoyunun desteğini yitirdiğini bildirdi. “BM’de reform” çağrısı da yapan Erdoğan, “2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan bir yapının da güncellenmesi artık elzemdir. Birleşmiş Milletlerdeki daimi üyelik ve veto sistemi değiştirilmeli." şeklinde konuştu. A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül, detayları canlı yayında anlattı.
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