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Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan açıklaması: Şubat ayında gideceğim

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Giriş: 03.01.2022 15:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 dış ticaret rakamlarını duyurduğu basın toplantısı sonrası bir vatandaşla yaptığı sohbet sırasında şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.
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