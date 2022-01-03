03 Ocak 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan açıklaması: Şubat ayında gideceğim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 dış ticaret rakamlarını duyurduğu basın toplantısı sonrası bir vatandaşla yaptığı sohbet sırasında şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.