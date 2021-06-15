15 Haziran 2021, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı
Son dakika haberine göre NATO Zirvesi için bulunduğu Belçika'dan Azerbaycan'a geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı gezdi. Erdoğan ve Aliyev, Şuşa'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine dönük anlaşmalara imza atacak. Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Bakü'de Galler ile oynayacağı maçı da tribünden izleyecek.