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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

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Giriş: 14.06.2021 17:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Belçika'dan Azerbaycan'a geçecek ve 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret edecek. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine dönük anlaşmalara imza atacak. Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Bakü'de Galler ile oynayacağı maçı da tribünden izleyecek.
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