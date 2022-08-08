08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Suriye’ye yeni harekat mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti." Suriye'ye yeni harekat mesajı veren Başkan Erdoğan, "Güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz." dedi ve "Terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.