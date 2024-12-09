Başkan Erdoğan'dan Suriye açıklaması! "Baas diktatörlüğü tamamen çöktü"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin Baas rejiminin sona erdiği ve Esad'ın kaçtığını vurgulayarak "Suriye'de iç savaş dün itibarıyla yeni bir boyut kazandı. Esad arkasında 1 milyonun insanın katledildiği bir Suriye bırakarak kaçmıştır. Şam asıl sahiplerinin eline geçti." dedi. Başkan Erdoğan sınır ötesinde terör örgütlerine de net mesaj vererek "Türkiye sınırlarının ötesinde yeni çıban başlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır." dedi.