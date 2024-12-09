09 Aralık 2024, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan’dan Suriye açıklaması! Baas diktatörlüğü tamamen çöktü

Başkan Erdoğan'dan Suriye açıklaması! "Baas diktatörlüğü tamamen çöktü"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2024 20:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin Baas rejiminin sona erdiği ve Esad'ın kaçtığını vurgulayarak "Suriye'de iç savaş dün itibarıyla yeni bir boyut kazandı. Esad arkasında 1 milyonun insanın katledildiği bir Suriye bırakarak kaçmıştır. Şam asıl sahiplerinin eline geçti." dedi. Başkan Erdoğan sınır ötesinde terör örgütlerine de net mesaj vererek "Türkiye sınırlarının ötesinde yeni çıban başlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır." dedi.
Başkan Erdoğan’dan Suriye açıklaması! Baas diktatörlüğü tamamen çöktü
Başkan Erdoğan’dan Suriye açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Suriye açıklaması!
A Haber Esad’ın işkencehanesi Sednaya’da!
A Haber Esad'ın işkencehanesi Sednaya’da!
Suriye Ulusal Komisyon Başkan Yardımcısı A Haber’de!
Suriye Ulusal Komisyon Başkan Yardımcısı A Haber'de!
Lazkiye’den ilk canlı yayın A Haber’de!
Lazkiye’den ilk canlı yayın A Haber’de!
Suriye’de A Haber imzası!
Suriye'de A Haber imzası!
Esad’ın işkencehanesi havadan görüntülendi
Esad’ın işkencehanesi havadan görüntülendi
Toplantının gündeminde neler var?
Toplantının gündeminde neler var?
A Haber Tartus’ta
A Haber Tartus’ta
Esad rejimi doğduğu yerde nasıl yıkıldı?
Esad rejimi doğduğu yerde nasıl yıkıldı?
Teşekkürler Türkiye
"Teşekkürler Türkiye"
Esad’ın sığınma kararını Putin verdi
"Esad’ın sığınma kararını Putin verdi"
En kritik noktalardan biri
"En kritik noktalardan biri"
Daha Fazla Video Göster