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Başkan Erdoğan’dan “Süper Kupa” yorumu! Başkan Erdoğan, Ankara’da "2023 yılı Dış Ticaret rakamları açıklaması" programında konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 08:38
Güncelleme:03.01.2024 08:59
Erdoğan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaşanan süper kupa krizine değindi. “Türkiye ve çıkarlarına yönelik açık sabotaj girişimi var" dedi. "Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırttıysak bu oyunu da boşa çıkaracağız" cümlesini kurdu. Erdoğan, muhalefetin de nefret siyasetine gönüllü figüranlık yaptığına dikkat çekti. Erdoğan "Enflasyonla mücadelede kararlıyız" mesajı verdi. Türkiye’nin 2023 ihracatında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını açıkladı.
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