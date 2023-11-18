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Başkan Erdoğan'dan Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesine ziyaret

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Giriş: 18.11.2023 18:17
Başkan Recep Tayyip  Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti.
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