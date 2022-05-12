12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2022 15:33
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Her alanda engelli kardeşlerimize imkanlar sağladık. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski cezaevi gençlik merkezi oluyor!
Eski cezaevi gençlik merkezi oluyor!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Nöbete bir aile daha katıldı
Nöbete bir aile daha katıldı
Suriyeliler ne düşünüyor?
Suriyeliler ne düşünüyor?
Can Ataklı’dan CHP’ye sert tepki! 30 yıldır yazıyor AK Parti’liler bunu yapmadı
Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki! 30 yıldır yazıyor AK Parti'liler bunu yapmadı
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
AK Parti MKYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular
AK Parti MKYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Rusya’dan Finlandiya açıklaması
Rusya'dan Finlandiya açıklaması
Esnafın tepkisi işe yaradı!
Esnafın tepkisi işe yaradı!
İşte Boğaz’ın yeni sakinleri
İşte Boğaz’ın yeni sakinleri
El Cezire muhabiri için anma töreni!
El Cezire muhabiri için anma töreni!
10 PKK’lı etkisiz hale getirildi
10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster