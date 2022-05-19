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Başkan Erdoğan'dan sokak hayvanları için barınak mesajı: Belediyeler isterlerse yaparlar

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Giriş: 19.05.2022 14:16
Aşk ile koşan yorulmaz. Belediyelerimizin bununla ilgili gücü. Koskaca İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayvanlarla ilgii barınak yapmıyor. Bizim Konya belediyemizin, Beykoz belediyemizin gayet güzel bir barınağı var. Ortak paydamız, en önemli süreç kısırlaştırmadan geçiyor. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik bu adımın atılması gerekiyor. Sokak hayvanlarındaki bu sınırsız çoğalma ciddi bedeller ödettirebilir.

Çocuklarımızın köpeklerin saldırısına uğraması bizleri rahatsız edecektir. Düşünün bir anne babanın yavrusu parçalanacak, alkış tutacak hali yok, 'hayvan sevgisi diyebilir mi?' diyemez. Öyleyse tedbir, teşhiş, tedavi ve koruma yöntemlerine yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bakanımıza dedim hocalığını kullanacaksın ve adımı atacaksın.

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