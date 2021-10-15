Başkan Erdoğan'dan 'Siyasi Cinayet' yanıtı: Siyasi Cinayetin işlenmesine bunun ülkemizde yer etmesine asala fırsat vermeyiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler kaygım var" açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, resen soruşturma başlatmıştı. Erdoğan, konuyla ilgili olarak, "Her şeyden önce bu zat, bu konularda samimiyse, dürüstse bu cinayetlerin merci yargıdır. Bizler de yargıya başvurduk, sorgulanmasını istedik. 'Kimse çıksın ortaya' dedik. Siyasi Cinayetin işlenmesine bunun ülkemizde yer etmesine asala fırsat vermeyiz ama bu tur iftira atanlarada meydanı boş bırakmayız." ifadelerini kullandı.