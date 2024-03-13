13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Şırnak ve Mardin'de tarihi mesajlar: Sinsi oyunlarını bozduk

Başkan Erdoğan'dan Şırnak ve Mardin'de tarihi mesajlar: Sinsi oyunlarını bozduk

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2024 17:58
31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala miting programını sürdüren Başkan Erdoğan, bugün önce Şırnak sonra da Mardin'de vatandaşlarla bir araya geliyor. İlk olarak Şırnak mitingine katılan Erdoğan, bölgede önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bölgede terör üzerinden oynanmak istenen sinsi oyunları bozduklarını söyledi. Muhalefetin amacının ülkeyi terör günlerine döndürmek olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Şırnak'tan sonra Mardin mitinginde de önemli açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Şırnak ve Mardin’de!
Başkan Erdoğan'dan Şırnak ve Mardin'de!
Vauk tüneli’nin yüzde 50’si tamamlandı!
Vauk tüneli'nin yüzde 50'si tamamlandı!
Yargıtay’dan ev hanımlarına emsal karar!
Yargıtay’dan ev hanımlarına emsal karar!
Fatih için projeleri neler?
Fatih için projeleri neler?
Irak ziyareti harekat sinyali mi?
Irak ziyareti harekat sinyali mi?
Irak ve Suriye’de yeni harekat olur mu?
Irak ve Suriye'de yeni harekat olur mu?
Sinsi oyunlarını bozduk
"Sinsi oyunlarını bozduk"
Bakan Güler Şırnak’ta
Bakan Güler Şırnak'ta
Kiracıları rahatlatacak yeni düzenleme
Kiracıları rahatlatacak yeni düzenleme
Üst geçitlerdeki yüksekliğin kriteri ne?
Üst geçitlerdeki yüksekliğin kriteri ne?
Şırnak Erdoğan’ı bekliyor
Şırnak Erdoğan'ı bekliyor
Paraları sayan 3 kişi ifadeye çağrıldı
Paraları sayan 3 kişi ifadeye çağrıldı
Daha Fazla Video Göster