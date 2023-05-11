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Başkan Erdoğan'dan Sincan'da flaş sözler: Bay Bay Kemal adaylardan birini saf dışı bıraktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2023 19:08
14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkent Ankara'da peş peşe mitingler yapıyor. Pursaklar ve Mamak'tan sonra Başkan Erdoğan, Sincan Atatürk Caddesi'ndeki AK Parti mitinginde coşkulu kalabalığa hitap etti. Başkan Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine değinerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanları adaylarından birini saf dışı bıraktı. O da yarın ya da Cumartesi ortaya çıkar. Bunların işi fırıldak. Bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldak diyebiliriz." dedi. FETÖ merkezli sahnelenen olayı "Bize öyle hırsla saldırıyorlar ki, dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler aynı yöntemle adaylığa atılmak istiyorlar” özetleyen Başkan Erdoğan, “Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine iş başında. Bay Bay Kemal sen kasetle geldin biliyoruz. Milletim seni kasetle veya CD'yle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine bay bay diyecek." ifadelerine yer verdi.
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