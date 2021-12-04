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Başkan Erdoğan'dan Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalar

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Giriş: 04.12.2021 17:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda "Kamu görevlilerin tehdit edilmesi, milli kurumların yıpratılması, şehit yakınlarımıza edepsizlik yapılması örneklerden sadece birkaçıdır. Bu ülkede yüzde 52'yi gayri milli ilan eden zihniyeti milletime havale ediyorum." ifadelerini kullandı.
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