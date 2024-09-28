Başkan Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan aileye sabırlar dilerken "Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.