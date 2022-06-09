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Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'la ilgili paylaşım

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2022 15:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı sosyal medyadan andı.
Başkan Erdoğan’dan Aybüke Yalçın paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan "Aybüke Yalçın" paylaşımı
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