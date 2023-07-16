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Başkan Erdoğan'dan şehit Necmettin öğretmen paylaşımı

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Giriş: 16.07.2023 18:32
Başkan Erdoğan PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin öğretmen için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan "PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan’dan şehit Necmettin öğretmen paylaşımı
Erdoğan'dan şehit Necmettin öğretmen paylaşımı
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