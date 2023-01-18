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Başkan Erdoğan’dan seçim tarihi için 14 Mayıs mesajı

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Giriş: 18.01.2023 12:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda seçim tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, “ Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün (14 Mayıs’ta) 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir.” dedi.
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