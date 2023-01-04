04 Ocak 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihinin erkene alınmasına ilişkin, ”Kamuoyunda ne görüşülüp ne konuşulursa hepsi gündemimizde. Biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz” dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Seçim tarihinin erkene alınmasına ilişkin kamuoyunda üç tarih konuşuluyor. Bunlar gündeminizde mi?" sorusu üzerine, ”Kamuoyunda ne görüşülüp ne konuşulursa hepsi gündemimizde. Biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz” açıklamasını yaptı.