14 Mayıs 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Şimdi sandıklara sahip çıkma vakti
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından sandıkların kapanmasıyla birlikte bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Sandıklara sahip çıkma vakti! Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." ifadelerini kullandı.