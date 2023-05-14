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Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Şimdi sandıklara sahip çıkma vakti

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 17:10
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından sandıkların kapanmasıyla birlikte bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Sandıklara sahip çıkma vakti! Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." ifadelerini kullandı.
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