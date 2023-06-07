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Başkan Erdoğan'dan savaş diplomasisi! Zelenskiy ve Putin ile görüştü

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Giriş: 07.06.2023 16:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Zelenskiy görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü.
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