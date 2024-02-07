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Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da önemli açıklamalar: Canla başla çalışmaya devam edeceğiz

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Giriş: 07.02.2024 16:47
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da deprem konutları teslim töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza mahçup olmamak için can başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Erdoğan: Canla başla çalışmaya devam edeceğiz
Erdoğan: Canla başla çalışmaya devam edeceğiz
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