07 Şubat 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da önemli açıklamalar: Canla başla çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da deprem konutları teslim töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza mahçup olmamak için can başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.